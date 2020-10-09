YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

KARABÜK HABERLERİ  | 09.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde başlayan ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına bir uçak ve helikopterle Karabük, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Afyonkarahisar, Yalova ve Eskişehir'den sevk edilen 25 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 1 greyder, 5 dozer, 11 ilk müdahale aracı, 15 pikap ve 5 treylerle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına 150 personel ile yaklaşık 100 vatandaşın katıldığı yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yeniden başlama riskine karşı 20 hektarı örtü altı, 20 hektarı da çam ormanı olmak üzere zarar gören 40 hektarlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün, Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Eskipazar ve Mengen Orman İşletme müdürlükleri ekiplerince kontrol altına alınmış, sabah saatlerinde yeniden alevlenmişti.

Yangında 1 orman işçisi dumandan etkilenmiş, 2 orman işçisi de sarp arazide yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dikkat! Gözünüz seyiriyorsa... Dikkat! Gözünüz seyiriyorsa...
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Karabük Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
12:42
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Karabük Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Ayşe Abla Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Rektör Polat’tan Gaziler Günü mesajı
Rektör Polat’tan Gaziler Günü mesajı
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.