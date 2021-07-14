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Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

14.07.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 9. gününde de sürdü.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, iz takip köpeği ve gönüllülerden oluşan kalabalık ekip ile kayıp ihbarının hemen ardından arama çalışmalarının başladığı ve halen sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AKUT'a ait termal kameralı drone ile arama yapılmış olup aynı bölgede bulunan Sarıçiçek Göleti'ne düşme ihtimali de değerlendirilerek Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığından gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Tim Komutanlığınca gölette yapılan arama faaliyetinde de herhangi bir bulgu elde edilememiştir. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma adli makamlarla koordineli olarak sürdürülmektedir. Kayıp şahsın bulunması için Karabük İl Jandarma Komutanlığı tüm gayreti ile çalışmalara devam etmektedir."

Sarıçiçek Dağı'ndaki bir ahırda çobanlık yapan ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Emine Dandal (17), 6 Temmuz'da ortadan kaybolmuştu. Kızını bulamayan anne Ayush Dandal, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istemişti. Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verilmiş, dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlatmıştı.

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