Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tolga Kirenli (20) yönetimindeki 78 DB 199 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Selçuk Çevikbaş (44) idaresindeki 34 TZ 0287 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına devrildi.

Otomobil sürücüsü bulunduğu yerden ekiplerce çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Tolga Kirenli hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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