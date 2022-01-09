YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı

Karabük'te otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı

09.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı

Karabük'te bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpeğin tedavisine başlandı.

100. Yıl Mahallesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Karabük Yüzme Havuzu yakınında, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köpek, yol kenarına savruldu. Sürücü ise yoluna devam etti.

Köpeğin inleme sesini duyan vatandaşlar durumu Karabük Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Yaralı köpeğin başından bir an olsun ayrılmayan gençler, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker'e de ulaştı.

Olay yerine gönderilen veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan köpek, tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:08
Öğle
13:01
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:11

Karabük Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Öztürk Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.