Karabük'te otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karabük-Bartın kara yolunda Halim Ü. (60) yönetimindeki 34 HUT 68 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde, Cafer T. (62) idaresindeki 06 HA 9762 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Özgür T. (32), Feride Ü. (66), Gülay P. ve Canberk Ö. (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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