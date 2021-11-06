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Karabük'te parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı

06.11.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te demir çelik haddehanesinde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde çalışan Y.Ç'nin eline demir profil çarptı.

Parmağı koptuğu belirlenen işçi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ankara'ya sevk edilen işçinin kopan parmağının dikilmesi için ameliyata alınacağı öğrenildi.

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