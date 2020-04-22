Karabük’te Ramazan davulcularına korona virüs engeli

Karabük Belediyesi, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda korona virüs nedeniyle bu yıl Ramazan ayında davulcu görevlendirilmesinin yapılmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “14.04.2020 tarih ve 30 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının 15. maddesine istinaden korona virüs (Covid-19) salgını ve yayılmasının önlenmesi mücadelesi sebebiyle bu yıl mübarek Ramazan ayında Ramazan davulcusu görevlendirilmesinin yapılmaması için karar alınmıştır. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayında belediyemizce davulcu görevlendirilmesi yapılmamıştır. Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler gerçekleştirilecektir” denildi.

