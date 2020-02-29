Karabük’te rehberlik öğretmenleriyle toplantı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, rehberlik öğretmenleriyle toplantı yaptı.

Karabük Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’nde özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin iş ve işleyişini görüşmek üzere il merkez ve ilçelerde görev yapan rehberlik öğretmenleriyle rehberlik öğretmeni olmayan okulların ilgili müdür yardımcılarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, "Eğitim öğretim ortamı içinde asıl göstergenin 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde belirtilen ’Eğitim kurumunun temel çıkış noktası, bireyin kendini bilmesini ve tanımasını sağlamaktır’ temel politikası çerçevesinde ne kadar yol aldığımız, tüm çocuklarımız öğrenme topluluğunun eşsiz birer ferdi olarak ne kadar anlayabildiğimizin ölçüt ve semereleridir. Bu kapsamda rehberlik öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımız hem fizyolojik hem de ruhen değişim ve gelişim çağındalar, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere dış etkenlerin tehdidi altındalar. Bu ve benzeri konularda başarılı çalışmalara imza attığımız için teşekkür ediyorum. Valiliğimizin uhdesinde yürütülen ’Geleceğim Ailem ve Ben’ projesinde birçoğunuz aktif görev almaktadır. Bu çalışmada yine etkili bir dokunuşun tezahürüdür" dedi.

