Karabük’te rüzgar potansiyeli düşük, güneş enerji potansiyeli yüksek

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Ramazan Karapınar’dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Karabük Meteoroloji Müdürlüğünün tarihçesi, teşkilat şeması, personel durumu ve faaliyet alanları hakkında bilgiler veren İl Müdürü Karapınar, Karabük’te 13 adet Otomatik Meteoroloji İstasyon Ağı bulunduğunu belirtti.

Genel amaçlı tahminler ile sektörel amaçlı tahminlerde bulunulduğunu söyleyen Karapınar, kısa vadeli olarak saatlik ve günlük tahminler yapıldığını, uzun vadeli olarak haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler gerçekleştirildiğini, sektörel bazlı tahminlerin ise ulaştırma, tarım, orman, çevre ve savunma sektörlerine dayalı olarak yapıldığını ifade etti.

Karapınar, rüzgar potansiyelinin Karabük’te çok düşük olduğunu, yüzde 15-20 oranında verimliliğinin bulunduğunu dile getirdi.

Karabük’ün güneş enerjisi ile ilgili önemli bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Karapınar, yıllık bazda bin 301- bin 350 kilovat enerji üretilebildiğini söyledi.

Karabük’te en sıcak günün 30 Ağustos 2012 tarihinde 44 derece ile yaşandığını, en düşük sıcaklığın 25 Ocak 1974 yılında -15,1 derece olduğunu aktaran Karapınar, “En yüksek yağış 79 kilogram ile 10 Haziran 2008 tarihinde yaşandı. En yüksek kar yağışı 83 santimetre ile 10 Ocak 2003 tarihinde, en hızlı rüzgar 16 Ağustos 1975 tarihinde 118,8 kilometre hızla gerçekleşti. 2020 yılında toplam 38 adet bilgi talebi geldi ve hepsi cevaplandı” dedi.



