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Karabük'te sağanak etkili oldu

08.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

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