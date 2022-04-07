Karabük’te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük il merkezi ile bazı ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

İl merkezi ile Safranbolu ilçesindeki ana ve ara yollarda sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Belediye ve karayolları ekipleri, yollardaki su birikintilerine karşı çalışmalar yapıyor.

