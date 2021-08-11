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Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu

11.08.2021 05:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu

Karabük'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

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