YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te sağlık çalışanlarına sözlü saldırı iddiası

Karabük'te sağlık çalışanlarına sözlü saldırı iddiası

KARABÜK HABERLERİ  | 27.03.2020 22:00 | Son Güncelleme

Karabük'te sağlık çalışanlarına sözlü saldırı iddiası

Karabük'te düşme tanılı bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibine sözlü saldırdıda bulundukları öne sürülen ve gözaltına alınan iki hasta yakını ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Caddesi Yağmur Sokak'taki evinde düşen H.Ö'ye aldıkları ihbar sonunda müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibi, ateşi yüksek olan hastayı hastaneye götürmek için ambulansa aldı.

Bu sırada H.Ö'nin hastaneye götürülmesine karşı çıkan yakınları M.Ö. ve İ.Ö, 112 Acil Servis ekibinden B.A, A.A.B. ve O.E'ye sözlü hakarette bulundu.

Olay yerinden hastayla hareket eden 112 Acil Servis ekibi, takip edildikleri gerekçesiyle polisten yardım istedi.

112 Acil Servis ekibi, polisin yönlendirmesiyle Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezine gitti.

Ambulansın peşinden polis merkezine kadar gelen hasta yakınları M.Ö. ve İ.Ö, gözaltına alındı.

Hasta H.Ö. ise başka bir ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şüpheli hasta yakınları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Türk Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanı Sağlık Doğdu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin geçtiği bu zor süreçte canlarını dişlerine takan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Doğdu, bu tür zorbalıklara asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Anahtar Kelimeler:
Karabük sağlık çalışnalarına saldırı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Korona virüse karşı dezenfeksiyon ünitesi

Korona virüse karşı dezenfeksiyon ünitesi

Karabük Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:34
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:37

Karabük Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Ayşe Abla Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

Yenice’de İdlib Şehitleri için yürüyüş yapıldı

Yenice’de İdlib Şehitleri için yürüyüş yapıldı

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.