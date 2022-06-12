Karabük'te sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, devlet hastanesi acil servisinde yaşanan laf atma kavgasında sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı.

Safranbolu Devlet Hastanesinde, hasta yakınlarıyla tartışan, ardından tedavisiyle ilgilenen ve kendisini sakinleştirmeye çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine fiili saldırıda bulunan S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen S.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karabük Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlisi S.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, söz konusu kişinin Valilikçe soruşturma müddetince görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.



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