YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

10.02.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulunun sınıflarına şehitlerin isimleri verildi.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılması amacıyla ilkokul yönetimi harekete geçti.

Yapılan çalışmanın ardından sınıflara, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2015'te terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ercan Hırçın ve Tunceli'de 2011 yılında halı sahada futbol maçı yaparken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan komiser Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman'ın isimleri verildi.

Okul idaresi, şehit öğretmenleri de unutmadı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan öğretmen Yusuf Elitaş ve Murat Akdemir, Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017'de kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isimleri de sınıflara asıldı.

Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulu'nu ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, şehitlerin isimlerinin okulda yaşatılacağını, öğrencilerin onların hayat hikayelerini okuyup bilgi sahibi olacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını, isimlerini sınıflarda yaşatacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Sivas'ta yolcu otobüsünde 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildiSivas'ta yolcu otobüsünde 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulunduKütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
13:09
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Perşembe

Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Doğa Eczanesi
Merkez
Birsen Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Safranbolu
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.