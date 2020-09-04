Karabük'te serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Karabük'te bir genç, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Araç Çayı'nda boğuldu.

Safranbolu Hasan Doğan Sevgi Evlerinde kalan Emre Urkan (17), 4 arkadaşıyla Araç Çayı'na girerek serinlemek istedi.

Akıntıya kapılan Urkan, bir anda gözden kayboldu. Aramalarına rağmen Urkan'ı bulamayan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı balıkçıların da destek verdiği 3 saatlik aramanın sonunda Urkan'ın cansız bedeni suyun dibinde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan Urkan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Urkan'ın arkadaşları ise ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çocuk şubeye götürüldü.

