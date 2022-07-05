Karabük'te silah ticareti ve tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te silah ticaret ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı ile tefecilik" suçlarına karşı yürüttüğü çalışma neticesinde, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 28 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 348 değişik çaplarda fişek, 130 tabanca iğnesi, 64 tabanca sürgüsü, 60 tabanca icra yayı, 52 tabanca şarjörü, 40 tabanca gövdesi, silah yapımında kullanılan aletler, 13 sentetik ecza maddesi ve cop ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
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