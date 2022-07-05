YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te silah ticareti ve tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te silah ticareti ve tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

05.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te silah ticareti ve tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te silah ticareti ve tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te silah ticaret ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı ile tefecilik" suçlarına karşı yürüttüğü çalışma neticesinde, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 348 değişik çaplarda fişek, 130 tabanca iğnesi, 64 tabanca sürgüsü, 60 tabanca icra yayı, 52 tabanca şarjörü, 40 tabanca gövdesi, silah yapımında kullanılan aletler, 13 sentetik ecza maddesi ve cop ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandıKarabük'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandıAdana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaBalkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:16
Öğle
12:59
İkindi
16:59
Akşam
20:33
Yatsı
22:23

Karabük Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Büşra Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.