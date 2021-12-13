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Karabük'te silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

13.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Karabük'te 10 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yeşil Mahalle'de Selim K'nin silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli Vedat B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Selim K. ise taburcu edildi.

Esen Sokak'ta 10 Aralık'ta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Selim K. (45), tabancayla yaralanmıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmış, kavga anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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