Karabük'te silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Karabük'te 10 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yeşil Mahalle'de Selim K'nin silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli Vedat B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Selim K. ise taburcu edildi.

Esen Sokak'ta 10 Aralık'ta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Selim K. (45), tabancayla yaralanmıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmış, kavga anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansımıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz