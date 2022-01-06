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Karabük'te sis etkili oldu

06.01.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sis etkili oldu

Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Kentte yapılar sis bulutu altında kaldı.

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İkindi
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Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
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