Karabük'te sis etkili oldu

Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Kentte yapılar sis bulutu altında kaldı.



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