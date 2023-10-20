Karabük’te sürücülere reflektif yelek dağıtıldı

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca Safranpark Yol Kontrol Noktasında organize edilen programa Vali Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ve ilgililer katıldı. Vali Yavuz ve protokol üyeleri “Yelek Giy Görünür Ol” kampanyası çerçevesinde motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına reflektif yelek dağıtımı yaptı.

2023 yılının Ağustos ayında zorunlu kılınan uygulama ile sürücülerin trafikteki güvenliğini sağlamak amaçlanıyor.



