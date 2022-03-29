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Karabük'te tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

29.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'ten Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi istikametine giden Sinan A. (32) yönetimindeki 06 DA 1988 plakalı kamyonet, henüz belirlenmeyen nedenle yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki Muharrem A. (28) yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

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trafik kazası Karabük

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