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Karabük'te tek başına yaşayan hemşire evinde ölü bulundu

06.09.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te tek başına yaşayan hemşire evinde ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan hemşire, evinde ölü bulundu.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Meral Uğur'dan (58) haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.

Uğur'un Barış Mahallesindeki evine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir çağırdı.

Çilingir yarımı ile eve giren ekipler, Uğur'u yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Uğur'un öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için çalıştığı hastaneye gönderildi.

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