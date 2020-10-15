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Karabük’te Teknokent’e 3 firma katıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 15.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesinin organizasyonuyla KBÜ Safranbolu Uygulama Konukevi’nde Teknokent’in ilk kabul edilen üç firmasının da katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.İmza törenine Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Karabük’te Teknokent’e 3 firma katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesinin organizasyonuyla KBÜ Safranbolu Uygulama Konukevi’nde Teknokent’in ilk kabul edilen üç firmasının da katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.
İmza törenine Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık ile firmaların temsilcileri katıldı. İmza töreninde Karabük Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık Teknokent’in faaliyetleri, hedefleri ve avantajlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Firma sahibi Ali Okyay Küdün, "2014 yılında toptan kimyasal ürünlerin alım-satım faaliyetleri için kurulan firmamız, 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle Teknokent bünyesine kabul edilmiştir. Üniversitemizin desteği ve işbirliği ile projeler geliştirerek yüksek performans sağlama hedefi ile yola çıktık" dedi.
Firmanın Ar-Ge Müdürü Ahmet Balyemez de, "Hedefimiz sıfır emisyonlu, çevre dostu makineler üretip aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve bu konudaki sorunlara çözüm bulmak. 30 yıllık bilgi ve TÜBİTAK tecrübesi ile Düzce Üniversitesinde başladığımız proje öncü olmuştur. Hatta bu proje Amerika Purdue Üniversitesinde ve İngiltere Swansea Üniversitesinde uygulanmaya başlandı. Proje ile aynı zamanda plastik atıkların geri dönüşümüyle elde edilecek dışa bağımlı olduğumuz ikincil hammaddelerin üretimini de sağlamış olacağız. Bu bağlamda üniversite ile ortak bir çabayla kısa sürede projemizi sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Bir diğer firma kurucusu Adnan Dayan ise firma hedeflerinin yanı sıra hukuki alanda bilginin depolanmasına ve hızlı erişimine yönelik performans artıracak gelişmiş bir arama teknolojisi sunarak bu alandaki gereksinimleri gidereceklerini belirtti.
Teknokent’e katılan bir diğer firmanın Genel Müdürü Dr. Caner Özcan da alanında uzman akademisyen ve araştırmacı kadrosu ile yenilikçi, özgün ve katma değer oluşturan bir anlayışla en iyiyi hedefleyen bir yazılım, tasarım ve danışmanlık şirketi olduklarını kaydetti.
KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar firma temsilcilerine başarılar dileyerek belgelerini takdim etti.

Karabük’te Teknokent’e 3 firma katıldı

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