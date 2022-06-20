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Karabük'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

20.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te, tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sanayi Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AAU 518 plakalı tır ile Muhammed Ramazan T. (40) idaresindeki 78 BJ 414 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Haşim T. (71) ve Şerife T. (69) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Karabük-Safranbolu kara yolundaki trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle normale döndü.

Karabük'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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