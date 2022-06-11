Karabük'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Mustafa K. yönetimindeki 37 LM 147 plakalı tır, Karabük-Eflani kara yolu Örencik köyü yakınlarında Hüseyin T. (42) idaresindeki 07 EJF 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Feride T. (62) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hüseyin T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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