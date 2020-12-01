Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 946 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı son bir ayda 53 artarak 66 bin 946 olduğu bildirildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de ekim ayında 114 bin 426 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtildi.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 946 araçtan, 41 bin 130’u otomobil, bin 686’sı minibüs, 586’sı otobüs, 9 bin 725’i kamyonet, 3 bin 42’si kamyon, 4 bin 558’i motosiklet, 5 bin 925’i traktör, 257’si da özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Verilere göre, Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısının ekim ayı sonu itibarıyla 158 bin 618 olduğu, Bartın’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısının ekim ayı sonu itibarıyla 52 bin 672 oldu.

