Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2020 itibariyle 65 bin 804 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2020 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2020 sonu itibariyle 23 milyon 245 bin 409 oldu.

Karabük’te ise Aralık ayında 65 bin 686 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 118 artışla 65 bin 804’e yükseldi.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 65 bin 804 araçtan; 40 bin 485’i otomobil olurken, 9 bin 629’u kamyonet, 3 bin 13’ü kamyon, 4 bin 254’ü motosiklet, bin 709’u minibüs, 591’i otobüs, 5 bin 877’si traktör ve 246’sı da özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

