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Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

KARABÜK HABERLERİ  | 30.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran 2020 itibariyle 66 bin 252 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2020 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran 2020 itibariyle 66 bin 252 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2020 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran 2020 sonu itibariyle 23 milyon 519 bin 132 oldu. Karabük’te ise Ocak ayında 65 bin 804 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı son 6 ayda 448 artışla haziran sonu itibari 66 bin 252’ye yükseldi.
Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 252 araçtan; 40 bin 745’i otomobil olurken, 9 bin 638’i kamyonet, 3 bin 66’sı kamyon, 4 bin 425’i motosiklet, bin 712’si minibüs, 589’u otobüs, 5 bin 891’i traktör ve 246’sı da özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

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