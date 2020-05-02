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Karabük'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KARABÜK HABERLERİ  | 02.05.2020 21:58 | Son Güncelleme

Karabük'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erol Madak (42) idaresindeki 78 YA 091 plakalı traktör, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sarıot Orman İşletme Şefliği 123. bölmede sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörde bulunan Ramazan Onat'ın (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Furkan Madak, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Onat'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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