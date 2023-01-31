Karabük’te turist sayısında yüzde 14 artış oldu

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin’den 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. İl genelinde 143 tesiste bin 822 oda, 3 bin 892 adet yatak bulunduğunu ifade eden Şahin, "2022 yılında il genelinde 82 adet konaklama tesisinin denetimi yapılarak ’Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi’ verilmiştir.

Konaklayan turist sayıları bir önceki yılla karşılaştırıldığında 2022 yılında 174 bin 866 yerli turist ve 13 bin 192 yabancı turist olmak üzere toplam 188 bin 58 turist ilimizi ziyaret etmiştir. 2021 yılı ile kıyaslandığında yerli turistte yüzde 10,5 artış, yabancı turistlerde yüzde 100 artış gerçekleşmiş, toplam turist sayasında da yüzde 14 artış gerçekleşmiştir" dedi.

2022 yılında Karabük’e en çok yabancı turistin sırasıyla Tayvan, Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden geldiğini aktaran Şahin, "Şeker Kanyonu ve Eğriova Gölet’ini de içine alan Keltepe bölgesinin Turizm Gelişme Bölgesi ilan edilmesi ile ilgili kurum çalışmaları tamamlanmış olup, bakanlık yetkililerinin değerlendirmeleri devam etmektedir. 2022 yılında Yok Olmaya Yüz tutmuş Halk Kültürü Alan çalışmasında folklor araştırmacısı Dilek Özal ve Yasemin Gümüş tarafından alan çalışmaları yapılmıştır. Alanda yapılan derlemeler bakanlığa gönderilerek kayıt altına alınmıştır. İlimizde Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Kurulu tarafından geleneksel kapı kilidi ve tokmakları zanaatını icra eden Hüseyin Özdemir’e Yaşayan İnsan Hazinesi seçilmesi önerisi bakanlık tarafından onaylanmıştır" diye konuştu.

İl genelinde toplam 7 kütüphane bulunduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Üye sayısı 37 bin 593, kitap sayısı 163 bin 373 olup kütüphaneler yıl içerisinde 282 etkinlik icra etmiştir. Kültür ve turizm Bakanlığı onayı ile Safranbolu Müze Müdürlüğü kurulmuş, 2023 yılı içerisinde teşhir ve tanzim çalışmalarına başlanacaktır. Bunun dışında il genelinde 3 adet özel müze bulunmaktadır. 100. Yıl Kültür Merkezinde 2022 yılında 12 tiyatro, 19 seminer, 4 toplantı ve kongre, 1 sergi ve 4 konser faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Seyahat Acentaları Kanunu ve Turist Rehberleri Meslek Kanunu gereği TURSAB, TUREB, emniyet ve maliye personelleri ile birlikte 114 kaçak acenta ve rehberlik faaliyeti denetimi gerçekleştirilmiş 13 adet idari işlem gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında EMİTT ve İstanbul Tanıtım Günleri Fuarlarına iştirak edilmiştir. 2022 yılı 21-27 Mayıs tarihlerinde Karabük Lezzet Şenlikleri adı altında gastronomi çalışması düzenlenmiş ilimiz merkez ve ilçelerinde yöremize ait lezzetlerin tanıtılması ve bilinilirliğinin artmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir."



