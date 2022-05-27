YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi

27.05.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Fuat Gürel: - "Yöresel lezzetlerimizi tarifleriyle kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" sona erdi.

Valiliğin koordinasyonunda merkez Bulak köyünde yapılan etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, etkinliklerle Karabük'ün yüzlerce çeşit yöresel yemeğin olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte yöresel ev yemeklerini kayıt altına almak istediklerini belirten Gürel, "Yöresel lezzetlerimizi tarifleriyle kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Yerel lezzetlerimizi gelen misafirlerimize yöresel restoranlarda ikram edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz." dedi.

Gürel, etkinliklerin geleneksel hale gelmesini istedikleri ifade etti.

Konuşmanın ardından Bulak köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Mukaddes Gürocak'ın söylediği "Hayat sen ne çabuk harcadın beni" şarkısı, Vali Gürel ve katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablasının cenazesi toprağa verildiTOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablasının cenazesi toprağa verildi
Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandıKastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:18
Yatsı
22:04
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.