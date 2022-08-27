Karabük'te "TÜRKSOY 22. Ressamlar Buluşması" sergisi açıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ressamlar Buluşması kapsamında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sergi açıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü ilçede belediye ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türki Cumhuriyetlerden 23 ressam çalışma yaptı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açılan sergide, ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini tuvallerine yansıttı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Çeşitli ülkelerden gelen ressamların, Safranbolu'nun güzelliklerini eserlerine yansıttığını belirten Köse, "Ressamlarımız 10 gün boyunca Safranbolu'nun çeşitli yerlerinde Safranbolu'yu kendi tarzlarında ve kendi tekniklerinde resmettiler. Çok güzel resimler ortaya çıktı. Bu buluşmalar sadece Safranbolu'yu resmetmek için değil Safranbolu'yu farklı ülkelerdeki insanların tanıması, onların dikkatini çekmesi anlamında da çok kıymetli." dedi.

Köse, etkinliği katılan ressamların, ülkelerine gittiklerinde Safranbolu'yu anlatacaklarını ifade ederek, amaçlarının kültür ve turizm kenti Safranbolu'nun çok farklı ülkelerde tanıtılması olduğunu aktardı.

Azerbaycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Elçin Gafarlı da TÜRKSOY'un bütün Türk coğrafyasını kültür diliyle birleştirdiğini vurguladı.

Başkan Köse, sergide eserleri bulunan ressamlara teşekkür belgesi verdi.

Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, ressamlar ve sanatçılar sergiyi gezdi.

Sergi, 5 Eylül'e kadar açık kalacak.

