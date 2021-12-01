Karabük'te uçuruma düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Karabük'te ağaç kestiği sırada yaklaşık 20 metreden uçuruma düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta elektrikli motorla ağaç kestiği belirtilen Bayram C. (42), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 metreden uçuruma düştü.

Çalılıklara takılarak sürüklenmekten kurtulan Bayram C'nin üstüne bu sırada kestiği ağaç devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağacın altından kurtarılan yaralı, ekipler tarafından güçlükle uçurumdan çıkarıldı.

Bayram C, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.



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