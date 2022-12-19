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Karabük'te üst geçitten demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü öldü

19.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Yenice ilçesinde üst geçitten demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'te üst geçitten demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü öldü

Zonguldak istikametinden Karabük'e gelen Tayfun Gökçe (28) yönetimindeki 10 ZR 830 plakalı otomobil, Balıkısık mevkisindeki üst geçitten geçtiği sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten demir yoluna düştü.

Kazayı fark eden yük treni makinistlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Eflani Orman İşletmesi Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen sürücünün cesedi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata da bölgeye gelerek yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

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