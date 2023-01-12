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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

12.01.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerçen köyünde devriye sırasında 2 kişiyi otomobil içinde uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve kurusıkı tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Babasultan Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda ise bir miktar uyuşturucu, kullanma ve kubar esrarı toz haline getirme aparatı ile 4 kilogram kaçak tütün, 2 bin 352'si tütün doldurulmuş 3 bin 702 makaron (filtreli sigara kağıdı), tütün sarma makinesi ve kompresör bulundu.

Gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.


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Gözaltı Karabük Safranbolu uyuşturucu operasyonu jandarma

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