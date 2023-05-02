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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

02.05.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında, kent genelinde 3 ayrı operasyon düzenledi.

İstanbul'dan gelen otomobili şehir girişinde durduran ekipler, aramada 521 gram metamfetamin, 27 gram kubar esrar, 37 gram tütün karışımlı uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçta bulunun A.S (34) ve eşi A.S. (33) gözaltına alındı.

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde de uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen ve 7 ayrı suçtan aranan M.N.Y. (44) ile şüpheli A.Y.K. (19), ikametgahlarında yakalandı. Aramada 9,6 gram kubar esrar bulundu.

Bulak köyündeki çalışmada gözaltına A.A.T (22) ve H.D'nin (21) üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada ise 1007 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken M.N.Y, A.A.T ve H.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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