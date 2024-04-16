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  4. Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA AA
16.04.2024 13:36
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 8,11 gram peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve hap ile 42 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, merkez Atatürk Mahallesi ile Yenice ilçesinde 3 araç, 1 ev ve 11 kişiye yönelik arama yaptı.

Aramada, 7,60 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, 17 sentetik ecza hapı, 7 kök kenevir, 2,73 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, sigaraya sarılmış sentetik uyuşturucu, madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 370 lira bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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