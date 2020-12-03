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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

KARABÜK HABERLERİ  | 03.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

Karabük’te, kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.S ve M.G isimli iki kişinin il dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük’te, kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.S ve M.G isimli iki kişinin il dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen araç Ankara yolu Bölge Trafik Uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 516 gram sentetik kannobinoid bonzai olan uyuşturucu madde ele geçirilirken iki şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Temin ve Ticareti suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan iki şüpheliden F.S tutuklanırken, M.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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