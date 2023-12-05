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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

05.12.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip neticesinde M.A.K, B.İ, S.Ö. ve S.T'yi Yenice ilçesi girişinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada, 4 bin 518 kapsül sentetik uyuşturucu, 300 miligram yeşil-kırmızı reçete ile satılan hap, ruhsatsız tabanca, fişekler, şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Gözaltı Karabük Yenice uyuşturucu operasyonu

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