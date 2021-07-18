Karabük'te vali yardımcısının evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Dün, il dışında olduğu öğrenilen Vali Yardımcısı Şimşek'in evinin camının kırık olduğunu gören komşular polise haber vermişti. Evden hırsızlık yapıldığının belirlenmesi üzerine, ekiplerce, parmak izi incelemesi yapıldı ve ev bölgesindeki güvenlik kameralarının görüntülerine bakıldı.

Eve girenin M.S. olduğunu belirleyen ekipler, Ergenekon Mahallesindeki bir adreste düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının, Ergenekon Mahallesi Jandarma Lojmanlarında meydana gelen evden hırsızlık, yine aynı mahallede bulunan Endüstri Meslek Lisesinde meydana gelen hırsızlığa teşebbüs ve mala zarar verme olayının da şüphelisi olduğu belirtildi.



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