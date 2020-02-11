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Karabük’te vergi tahsilatında yüzde 90’lık başarı

KARABÜK HABERLERİ  | 11.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

Karabük’te, 2019 ocak-aralık tarihinde il genelinde 782 milyon 192 bin lira tahakkuk, 704 milyon 256 bin lira tahsilatla yüzde 90’lık başarı elde edildi.Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Defterdarlığını ziyaret ederek, Defterdar Osman Koçaş’dan 2019 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgi aldı.Defterdar Osman Koçaş, görevlerinin vergi kanunları ve özel kanunlarla bu kanunlara dayanılarak bakanlıkça belli edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefin tespiti, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil ve terkin işlemlerini, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını, muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek, devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yaparak, devlet görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu söyledi.Defterdarlığın gelir birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonunda 2018 ve 2019 yılında elde edilen tahakkuk ve tahsilat miktarları hakkında bilgi veren Koçaş, "2018 Ocak-Aralık tarihi itibariyle il geneli toplam 849 milyon 397 bin lira tahakkuk, 744 milyon 499 bin lira tahsilat ile yüzde 87,7 oran yakalanmışken 2019 Ocak-Aralık tarihi itibariyle yine il genelinde 782 milyon 192 bin lira tahakkuk, 704 milyon 256 bin lira tahsilatla yüzde 90’lık bir oran yakalanmıştır" dedi.Ocak-aralık 2019 hedef gerçekleşme, tahsilat oranı ve iade bilgileri hakkında da bilgi veren Koçaş, e-haciz sonuçları, alacak stoğu tutarları, net kaynak tabanlı tahsilat gerçekleşmeleri, Vergi Dairesi bazında ödeme emri düzenleme sonuçları, Vergi Dairesi bazında ödeme emri tebliğ sonuçları ve vergi denetimleri hakkında bilgi verdi.2019 yılında 2 bin 771 mükellefin denetlendiğini ifade eden Koçaş, bandrollü ürün mükellef sayısının 132, yaygın yoğun vergi denetiminin 2 bin 433, akaryakıt istasyonu mükellef denetiminin 104 olduğunu ifade etti.31 bin 898 gelir vergisi mükellefi varGelir vergisinde mükellefleri gerçek, basit, kurum ve diğer olarak sınıflandırdıklarını, il genelinde 12 bin 406 gerçek gelir vergisi mükellefinin bulunduğunu aktaran Koçaş, 3 bin 122 basit gelir vergisi mükellefi, 1 bin 255 kurum gelir vergisi mükellefi ve 15 bin 115 diğer gelir vergisi mükellefinin olduğunu, il genelinde toplam 31 bin 898 gelir vergisi mükellefinin olduğunu kaydetti.Motorlu taşıtlar vergisi mükellefinin il genelinde 65 bin 933, KDV mükellefinin 6 bin 476, 2019 Aralık ayı sonu itibariyle, bütçe gelirlerinin giderleri karşılama oranının yüzde 49 olduğunu anlatan Koçaş, 2019 Aralık ayı itibariyle bütçe gelirleri tahsilatının 704 milyon 256 bin lira, bütçe giderinin 1 milyar 448 milyon 780 bin lira olduğunu ifade etti.İl Defterdarlığına bağlı müdürlüklerin yaptığı iş ve işlemler hakkında da bilgiler veren Koçaş, personel, araç, bina, lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisler hakkında bilgiler vererek sunumunu tamamladı.Yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı Defterdar Osman Koçaş’a teşekkür eden Vali Gürel, vergi tahsilatında yakalanan yüzde 90’lık başarı için tebrik ederek, vergisini zamanında veren ve bu başarının yakalanmasında emeği bulunan vergi mükelleflerine teşekkür etti.Toplantıda, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve Defterdarlık birim müdürleri hazır bulundu.

Karabük’te, 2019 ocak-aralık tarihinde il genelinde 782 milyon 192 bin lira tahakkuk, 704 milyon 256 bin lira tahsilatla yüzde 90’lık başarı elde edildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Defterdarlığını ziyaret ederek, Defterdar Osman Koçaş’dan 2019 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgi aldı.
Defterdar Osman Koçaş, görevlerinin vergi kanunları ve özel kanunlarla bu kanunlara dayanılarak bakanlıkça belli edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefin tespiti, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil ve terkin işlemlerini, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını, muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek, devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yaparak, devlet görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu söyledi.
Defterdarlığın gelir birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonunda 2018 ve 2019 yılında elde edilen tahakkuk ve tahsilat miktarları hakkında bilgi veren Koçaş, "2018 Ocak-Aralık tarihi itibariyle il geneli toplam 849 milyon 397 bin lira tahakkuk, 744 milyon 499 bin lira tahsilat ile yüzde 87,7 oran yakalanmışken 2019 Ocak-Aralık tarihi itibariyle yine il genelinde 782 milyon 192 bin lira tahakkuk, 704 milyon 256 bin lira tahsilatla yüzde 90’lık bir oran yakalanmıştır" dedi.
Ocak-aralık 2019 hedef gerçekleşme, tahsilat oranı ve iade bilgileri hakkında da bilgi veren Koçaş, e-haciz sonuçları, alacak stoğu tutarları, net kaynak tabanlı tahsilat gerçekleşmeleri, Vergi Dairesi bazında ödeme emri düzenleme sonuçları, Vergi Dairesi bazında ödeme emri tebliğ sonuçları ve vergi denetimleri hakkında bilgi verdi.
2019 yılında 2 bin 771 mükellefin denetlendiğini ifade eden Koçaş, bandrollü ürün mükellef sayısının 132, yaygın yoğun vergi denetiminin 2 bin 433, akaryakıt istasyonu mükellef denetiminin 104 olduğunu ifade etti.
31 bin 898 gelir vergisi mükellefi var
Gelir vergisinde mükellefleri gerçek, basit, kurum ve diğer olarak sınıflandırdıklarını, il genelinde 12 bin 406 gerçek gelir vergisi mükellefinin bulunduğunu aktaran Koçaş, 3 bin 122 basit gelir vergisi mükellefi, 1 bin 255 kurum gelir vergisi mükellefi ve 15 bin 115 diğer gelir vergisi mükellefinin olduğunu, il genelinde toplam 31 bin 898 gelir vergisi mükellefinin olduğunu kaydetti.
Motorlu taşıtlar vergisi mükellefinin il genelinde 65 bin 933, KDV mükellefinin 6 bin 476, 2019 Aralık ayı sonu itibariyle, bütçe gelirlerinin giderleri karşılama oranının yüzde 49 olduğunu anlatan Koçaş, 2019 Aralık ayı itibariyle bütçe gelirleri tahsilatının 704 milyon 256 bin lira, bütçe giderinin 1 milyar 448 milyon 780 bin lira olduğunu ifade etti.
İl Defterdarlığına bağlı müdürlüklerin yaptığı iş ve işlemler hakkında da bilgiler veren Koçaş, personel, araç, bina, lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisler hakkında bilgiler vererek sunumunu tamamladı.
Yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı Defterdar Osman Koçaş’a teşekkür eden Vali Gürel, vergi tahsilatında yakalanan yüzde 90’lık başarı için tebrik ederek, vergisini zamanında veren ve bu başarının yakalanmasında emeği bulunan vergi mükelleflerine teşekkür etti.
Toplantıda, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve Defterdarlık birim müdürleri hazır bulundu.

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