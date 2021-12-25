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Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

25.12.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, özellikle kar örtüsünün bulunduğu bölgelerdeki yaylalar başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerine yem bıraktı.

Ekiplerin il genelinde doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor.

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