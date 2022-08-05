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Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

05.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında ikamet eden Kadir Ballı'dan (87) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine durum, polise bildirildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, Ballı'yı yerde hareketsiz halde buldu.

Eve gelen sağlık personeli, Ballı'nın öldüğünü belirledi.

Ballı'nın cesedi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Karabük fatih mahallesi

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