Karabük'te yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Karabük'te bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşil Mahalle Fırın Sokak'taki bir apartmanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın apartman boşluğuna dolması üzerine bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada duman tahliyesi yaptı.

