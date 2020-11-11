YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te yaşlı kadının bileziklerini gasbeden şüpheli tutuklandı

Karabük'te yaşlı kadının bileziklerini gasbeden şüpheli tutuklandı

KARABÜK HABERLERİ  | 11.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Karabük'te yaşlı kadının bileziklerini gasbeden şüpheli tutuklandı

Karabük'te, yaşlı kadını darbederek bileziklerini gasbeden şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Arıcak köyünde yaşayan Hafize Atıcı'yı (70) darbederek bileziklerini gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan R.Y'nin (60) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, merkeze bağlı Arıcak köyünde yaşayan Hafize Atıcı'yı (70), darbederek bileziklerini gasbeden R.Y, Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmış, şüphelinin üst aramasında 2 bilezik, evinde yapılan aramada ise kanlı gömlek bulunmuştu. Başına aldığı darbeler sonucu yaralanan yaşlı kadın ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arka kapıdan kaçtı! Arka kapıdan kaçtı!
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
1/

Karabük Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:39
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:04

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Yüksel Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.