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Karabük’te yeni aile hekimliği açılacak

KARABÜK HABERLERİ  | 07.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekilleri, Karabük Mahallesi’nde vatandaşların hizmetlerden daha iyi yararlanabilmesi için Umut Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde aile hekimliği birimlerinin açılacağını bildirdiler.AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Sağlık Bakanı Dr.

Karabük’te yeni aile hekimliği açılacak

AK Parti Karabük Milletvekilleri, Karabük Mahallesi’nde vatandaşların hizmetlerden daha iyi yararlanabilmesi için Umut Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde aile hekimliği birimlerinin açılacağını bildirdiler.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya gerçekleştirdikleri ziyaretlerde gündeme getirdikleri aile hekimliğinin açılacağını duyurdular. Vekiller yaptıkları açıklamada, “Karabük Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarımızın aile hekimliği hizmetlerinden daha etkin ve verimli yararlanabilmeleri için Karabük Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Umut Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde aile hekimliği birimlerinin açılması uygun görülmüştür. Korona virüs ile mücadele de örnek ülke olan ülkemiz bu süreçte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için üstün çaba sarf etmekte, bizlerde ilimizin taleplerini karşılamak için gayret etmekteyiz” ifadelerini kullandılar.
Ünal ve Güneş, hizmete girecek olan yeni Aile Hekimliği Birimlerinin açılmasında destek olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya, Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e ve bakanlık yetkilileri ile Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Karabük’te yeni aile hekimliği açılacak

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