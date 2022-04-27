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Karabük'te yerleşim yerine inen tilki kameraya yansıdı

27.04.2022 03:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yerleşim yerine inen tilki kameraya yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Safranbolu Barış Mahallesi'ndeki sitenin bahçesine gelerek yiyecek arayan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tilki, bir süre bulduklarını yedikten sonra gözden kayboldu.

Aynı sitenin bahçesine daha önce de tilkinin gelerek yiyecek aradığı öğrenildi.

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