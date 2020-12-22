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Karabük'te yüksek kesimlere kar yağdı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.12.2020 13:52 | Son Güncelleme

Karabük'te yüksek kesimlere kar yağdı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışı, 1030 metre rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde de etkisini gösterdi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla çekim yaptı.

- Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı.

Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu.

Yağış nedeniyle zirvesi beyaza bürünene kayak merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın en yüksek sıfır, en düşük eksi 2 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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Sabah
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