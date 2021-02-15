Karabük’te yüz yüze eğitim 17 Şubat’a kadar ertelendi

Karabük Valiliği, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime 17 Şubat’a kadar ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı devam ettiğinden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

