Karabük’te yüz yüze eğitime kar engeli

Karabük Valisi Fuat Gürel 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime kar yağışı ihtimali nedeniyle bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Gürel sosyal medyada yaptığı duyuruda, "İlimiz genelinde bu gece yoğun kar yağışı beklendiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine ve yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda da uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

